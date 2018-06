365.000 danskere har knogleskørhed uden at vide det

Op mod 550.000 danskere lider af sygdommen knogleskørhed, men kun lidt under en tredjedel - omkring 180.000 - er blevet diagnosticeret med det.

Det viser udregninger, som Copenhagen Economics har lavet for medicinalvirksomheden Amgen Danmark.

Det skriver Avisen.dk.

Formand for Osteoporoseforeningen Ulla Knappe bekræfter tallene. Hun henviser til WHO (Verdenssundhedsorganisationen) og Sundhedsstyrelsen, der har lignende vurderinger.

Omkring 365.000 ved dermed ikke, at de lider af knogleskørhed. Det er derfor vigtigt, at viden om knogleskørhed bliver langt mere udbredt, mener Ulla Knappe.

- De, der ikke er diagnosticeret, opdager det først, når de får det første brud. Vi vil meget gerne have, at folk ved noget om de risikofaktorer, de skal holde øje med, så de kan komme i gang med at forebygge og undgå det første knoglebrud, siger hun til Avisen.dk.

At have knogleskørhed uden at vide det kan have alvorlige konsekvenser og kan i værste fald give brud på hoften eller ryggen.

Det påpeger Pernille Hermann, overlæge på Endokrinologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og formand for Dansk Endokrinologisk Selskab.

- Vi ved, at en stor del af dem, der får hoftebrud, bliver afhængige af hjælp bagefter. De går fra at have et godt liv til at blive afhængige af andre og til at få en betydelig ringere livskvalitet.

- Det er også sådan, at man simpelthen kan dø af hoftebrud. Ved sammenfald i ryggen falder ryghvirvlerne sammen. Det kan være meget invaliderende, for den det rammer, siger hun til Avisen.dk.

Knogleskørhed rammer oftest ældre mennesker, og i mange tilfælde er de diagnosticerede gået på pension.

Men for de, der er ramt af det, mens de stadig er i den arbejdsdygtige alder, kan det give store gener og udfordringer på jobbet.

