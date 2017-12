37 personer frygtes døde i brand i filippinsk indkøbscenter

37 personer menes at være dræbt i en brand i et shoppingcenter i byen Davao, der ligger i den sydlige del af Filippinerne.

Det oplyser byens viceborgmester, Paolo Duterte, i et opslag på Facebook.

Brandmyndighedernes indsatsleder på stedet har sagt, at chancen for, at de 37 overlever er "nul", står der i Dutertes opslag.

Duterte er søn af landets omstridte præsident, Rodrigo Duterte.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters brød branden ud på tredje etage i shoppingcenteret i en møbelforretning.

Branden spredte sig herefter hurtigt til en forretning på centerets øverste etage, siger en talsmand for byens regering Teresita Gaspan.

Natten til søndag ligger det fortsat ikke helt klart, hvad der har forårsaget branden. Brandmand Honeyfritz Alagano mener dog, at en gnist kan have sat ild til nogle møbler i forretningen.

Om branden fortæller den lokale brandmand i øvrigt:

- En af vores brandmænd har et barn, der arbejder her. Han sagde, at hans barn og nogle andre var på vej hen til deres skabe, men at de blev fanget.

- Centeret er et lukket rum uden nogen ventilation. Da vores brandmænd forsøgte at gå derind, blev de skubbet tilbage af røg og flammer.

Det er ikke usædvanligt, at der opstår brande i Filippinerne, hvor brandsikkerheden er kendt for at være lav.

Den dødeligste band i Filippinerne i nyere tid var i 1996, hvor en brand på et diskotek i Manila kostede 162 personer livet.

Lørdagens brand er ikke den eneste tragedie, der har ramt den sydlige del af Filippinerne op til jul.

En tropisk storm har ligeledes ramt landet hårdt. Særligt øen Mindanao har været ramt af stormen, der blandt andet har medført store oversvømmelser og mudderskred.

Ifølge nyhedsbureauet har 182 personer mistet livet efter stormen, og tusindvis af filippinere er blevet tvunget til at forlade deres hjem.

/ritzau/AFP