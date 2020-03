Flere tusind er i kø til at handle hos internetsupermarked

KØBENHAVN:Der er dagligvarer nok. Lad være med at hamstre. Nogenlunde sådan lyder meldingen torsdag fra fødevareminister Mogens Jensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Men ikke alle synes at efterleve den opfordring. Hos nemlig.com, som sælger dagligvarer via internettet og leverer varerne til bopælen, var der torsdag formiddag knap 40.000 personer i kø.

Også hos de store supermarkedskæder oplevede, at borgerne hamstrede på livet løs onsdag aften, og det er fortsat i dag.

- Det er stadig et meget højt niveau, vi ligger på salgsmæssigt. Det er ikke gået ned i forhold til i går aftes. Der er stadig godt gang i kasseapparaterne, siger Jonas Schrøder, der kommunikationschef for Rema 1000. Han beretter, at salget blev tyvedoblet efter pressemødet onsdag aften.

Også hos Salling Group, der blandt andet ejer Føtex og Netto oplevede de en uvant kundestrøm.

- Folk mødte frivilligt ind på arbejde for at hjælpe, eller stod op midt om natten for at sætte varer på hylderne, fortæller Kasper Reggelsen, der er pressechef i Salling Group.

De fortæller begge, at der er varer nok, så længe folk handler ind som normalt.

Nemlig.com udsendte torsdag morgen en pressemeddelelse om, at man på grund af mange brugere på siden har indført et køsystem.

Ritzau loggede torsdag formiddag på køsystemet og fik en plads i køen som nummer 38.806. En kø, som næppe noget fysisk supermarked på jordkloden ville kunne rumme.

- Vi ønsker af konkurrencemæssige årsager ikke at oplyse, hvor mange der handler hos os. Men 40.000 i kø er bestemt i den meget høje ende, skriver administrerende direktør Stefan Plenge i en mail til Ritzau.

- Vi gør derfor alt i vores magt for at sluse kunderne ind på sitet i et passende tempo, så de kan foretage deres indkøb i ro og mag, når de er kommet igennem, lyder det fra direktøren.

I morgenens pressemeddelelse skriver nemlig.com, at der er mange varer på lager, og at flere er på vej - altså den samme melding, som er lydt fra andre supermarkeder.

Allerede i sidste uge var der tegn på, at der ville ske noget. Nemlig.com oplevede en stigning i antallet af nye brugere.

