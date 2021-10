Dansk statsborger sigtet efter dødeligt angreb i Kongsberg

KONGSBERG:En 37-årig dansk statsborger bosat i Kongsberg er blevet anholdt og sigtet af politiet i forbindelse med et angreb i den norske by onsdag.

Det oplyser norsk politi i en pressemeddelelse natten til torsdag.

Fem personer blev onsdag aften dræbt og to andre alvorligt såret, da en mand begyndte at skyde efter folk med bue og pil i Kongsberg sydvest for Oslo.

Politiet oplyste indledningsvist, at den anholdte var en 38-årig dansk statsborger. Dette blev senere rettet til en 37-årig.

Det oplyses ikke, hvad manden præcist er sigtet for.

Den 37-årige blev onsdag aften anholdt af politiet i Kongsberg og siden fragtet til arresten i Drammen.

Ifølge mandens advokat, Fredrik Neumann, samarbejder manden med politiet.

- Jeg har snakket med min klient, og vi er blevet afhørt, siger han til det norske medie VG.

- Han samarbejder med politiet og forklarer sig i detaljer om hændelsen.

Fredrik Neumann vil ikke oplyse, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at der har floreret en del falske rygter på sociale medier om mulige gerningsmænd.

Derfor har politiet set sig nødsaget til at gå ud med oplysninger om den sigtede, lyder det.

Klokken 18.13 onsdag fik norsk politi de første opkald om, at en person gik rundt i Kongsberg og skød efter folk med bue og pil.

Godt en halv time senere - klokken 18.47 - blev den formodede gerningsmand anholdt af politiet efter en konfrontation, hvor betjente måtte affyre varselsskud.

Den formodede gerningsmand skulle inden anholdelsen have bevæget sig over et større område i Kongsberg og blandt andet angrebet et lokalt supermarked.

- Nærmere beskrivelse af hændelsesforløbet kommer vi tilbage til, når vi har et bedre overblik over, hvad der er sket, udtaler politichef i Sør-Øst politidistrikt Øyvind Aas i pressemeddelelsen.

- Det siger sig selv, at dette er en meget alvorlig og omfattende situation, og den sætter naturligvis sit præg på Kongsberg og de personer, som bor her.

Blandt de to sårede er en politibetjent, der havde fri, da episoden fandt sted. Han meldes i norske medier at være blevet skudt i ryggen med en pil.

Begge de sårede bliver behandlet på intensivafdelingen på det lokale sygehus, men meldes uden for livsfare.

Politiet kender endnu ikke motivet for angrebet.

Der vil være nye meldinger fra politiet om det dødelige angreb i Kongsberg torsdag klokken 07.30.

Det oplyser norsk politi til Ekstra Bladet natten til torsdag.

Mandens advokat oplyser til Ritzau tidligt torsdag morgen, at den 37-årige er opvokset i Norge, men har en dansk mor.

Advokaten oplyser videre, at manden er sigtet for drab.

/ritzau/