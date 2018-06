38-årig sigtes for drab på fem på avisredaktion i USA

Den 38-årige Jarrod Ramos er fredag sigtet for drabet på fem mennesker på avisen Capital Gazette i den amerikanske stat Maryland.

Torsdag trængte han ind på avisen i byen Annapolis vest for hovedstaden Washington. Her dræbte han fire journalister og en annoncesælger.

Det er et af de mest blodige angreb på journalister i USA's historie.

Ramos boede 40 kilometer vest for Annapolis og havde en flerårig fejde med avisen.

Han blev ikke ført i retten. I stedet blev han udspurgt af en dommer via et videolink fra hans fængselscelle. Her nægtede han at sige noget.

Ramos stævnede i 2012 Capital Gazette, som han mente i en artikel havde bagvasket ham. Den handlede om, at han skulle have chikaneret en tidligere klassekammerat i gymnasiet.

Sagen blev afvist af en dommer.

Han er nu anklaget for at være trængt ind i avisbygningen torsdag eftermiddag og for at affyre mange skud mod folk i redaktionslokalet.

Her søgte journalister dækning under deres skriveborde og tryglede på sociale medier om, at nogen skulle komme dem til hjælp.

En kriminalreporter fra avisen, Phil Davis, siger i et interview til Capital Gazette's egen netavis, at "det var som en krigszone" på avisens redaktion.

- Jeg er politireporter. Jeg skriver om de her ting - ikke nødvendigvis i det her omfang, men om skyderier og død - hele tiden.

- Men selv om jeg vil forsøge at beskrive, hvor traumatiserende det er at gemme sig under sit skrivebord, ved man det ikke, før man er der og føler sig hjælpeløs, siger han.

Den lokale politichef Timothy Altomare oplyser at en ransagning i Ramos' hjem afslørede, at han havde planlagt sit angreb, og at det våben, han brugte, var købt lovligt.

Den ene af de dræbte, den 59-årige journalist Rob Hiaasen, var bror til avisens chefredaktør, Carl Hiaasen.

Politiet beretter dagen derpå, at Ramos ville "dræbe så mange mennesker, som han kunne".

Præsident Donald Trump siger fredag, at journalister skal kunne arbejde "frit og uden frygt".

- Dette angreb er et chok for vores nations samvittighed og fylder vore hjerter med sorg, bedyrer han.

Normalt omtaler Bush journalister, der skriver kritisk om hans regering, som løgnere og "fjender af folket".

/ritzau/Reuters