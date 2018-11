Filippinske chauffører afviser tilbud fra omstridt vognmand

DANMARK/POLEN: Vognmand Kurt Beier udfærdigede lørdag et nyt tilbud til de filippinske chauffører fra hans slumlejr i Padborg.

Men samtlige chauffører siger nu nej til tilbuddet om 9.700 kroner i månedsløn og bedre boligforhold. Tilbuddet ville hæve deres timeløn fra cirka 15 til 20 kroner i timen.

Afslaget blev afgjort på et stormøde søndag formiddag på et hemmeligt bosted, hvor chaufførerne opholder sig.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi siger nej til hans tilbud, der slet ikke er godt nok for os. Alle vores chaufførkolleger i Europa afviser også tilbuddet, fordi det er for ringe. Vi er bare nødt til at fortsætte kampen for ordnede forhold, siger den filippinske chauffør Richard De Leon.

Filippinerne oplyser, at der er tæt kontakt mellem dem og deres op mod 200 chaufførkolleger, der holder rundt i Europa. De vil følge de 22 filippineres beslutning beslutning og stå sammen med dem.

- Vi har brug for retfærdighed efter alt det, der er sket. Der er også brug for retfærdighed for alle chauffører i Europa - især de asiatiske chauffører, siger Richard De Leon.

Tilbuddet blev forhandlet i København mellem vognmand Kurt Beiers polske datterselskab HBT og repræsentanter fra den filippinske ambassade. De danske myndigheder og 3F var ikke inviteret med.

Vognmandens tilbud kommer efter, at Fagbladet afslørede, at op mod 200 filippinere boede under kummerlige forhold i vognmand Kurt Beiers lejr i Padborg. Her arbejdede de angiveligt for helt ned til 15 kroner i timen.

Filippinerne blev reddet ud af lejren efter en politirazzia 30. oktober. Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker nu, om de er ofre for menneskehandel.

Center mod Menneskehandel er også gået ind i sagen og har taget chaufførerne under beskyttelse, indtil det er afgjort.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra direktør i Kurt Beier A/S Karsten Beier.