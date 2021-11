Vesthimmerland overskrider smittegrænse - tiltag mod elever og over 60-årige

VESTHIMMERLAND:Over en tredjedel af landets kommuner har i øjeblikket så meget smitte, at Sundheds- og Ældreministeriet anbefaler dem at følge en række lokale tiltag, der skal bringe smitten ned.

Det drejer sig om det såkaldte incidenstal - smittede per 100.000 indbyggere over syv dage. Grænsen er fra mandag 400 smittede mod tidligere 500.

38 kommuner lå søndag på et incidenstal over 400.

En del af dem har dog haft et incidenstal på over 500 i flere dage og formodes derfor allerede at have taget tiltag i brug.

En af de kommuner, der søndag lå en smule over 400, er Vesthimmerland. Her lyder incidenstallet på 418.

Allerede i sidste uge var kommunen opmærksom på udviklingen, og derfor har man indført flere restriktioner, fortæller borgmester Per Bach Laursen (V):

- Vi tog fat på Styrelsen for Patientsikkerhed, og da vi vidste, at det især var på folkeskolerne, at vi har et problem, indførte vi allerede i sidste uge, at vi opdeler eleverne i forskellige grupper.

- Vi kan også se, at der er en del tilfælde hos de over 60-årige, og der har vi kommunikeret med seniorforeninger og pensionistforeninger. Det kunne være en begrænsning af antallet til arrangementer, og om det overhovedet er nødvendigt, siger Per Bach Laursen.

Vesthimmerlands Kommune holder sundhedsberedskabsmøde mandag morgen, og her kan der ifølge borgmesteren blive indført flere tiltag.

Der er som nævnt tale om anbefalinger, og kommunerne er derfor ikke tvunget til at indføre tiltag mod smitte med covid-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at den kun bliver involveret, hvis kommunerne ønsker det, eller hvis smitten stiger meget voldsomt.

I Glostrup lyder incidenstallet på 472, og her er man også forberedt.

Kommunen følger allerede de anbefalede tiltag - specielt for børn og ældre – oplyser borgmester John Engelhardt (V).

Opfordringerne, der kan findes på coronasmitte.dk, retter sig især mod skoleområdet. Kommunerne anbefales at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser, og så bør større arrangementer på skolerne aflyses.

Medarbejdere og forældre opfordres til at holde afstand og i daginstitutioner bør aflevering og afhentning foregå udendørs.

Grundskoler, SFO og fritidstilbud opfordres til at teste 9-11-årige to gange ugentligt, mens de 12-årige og opefter bør testes to gange ugentligt, hvis de ikke er vaccineret mod covid-19 eller smittet inden for de seneste 12 måneder.

Det er blandt andet Hørsholm, Holbæk, Sorø og Lyngby-Taarbæk, der ligger lige over grænsen på 400, mens for eksempel Faxe, Helsingør og Tønder nærmer sig den.

Kommuner som Herlev og Hvidovre er langt over grænsen. De har et incidenstal på henholdsvis 833 og 803.

/ritzau/