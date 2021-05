39-årig idømt tre års fængsel for to voldtægter

AALBORG:En 39-årig mand er ved Retten i Aalborg blevet idømt tre års fængsel og fået en advarsel om udvisning for voldtægt af to kvinder.

De to voldtægter fandt sted i mandens egen lejlighed med et halvt års mellemrum.

Sagen var usædvanlig, fordi manden for den ene af voldtægterne, der fandt sted 24. januar, kunne blive dømt efter den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, der trådte i kraft ved årsskiftet.

Kvinden var påvirket af alkohol og stoffer, og hun sov, da manden trængte ind i hende. Undervejs vågnede hun, men "hun forholdt sig passiv", samtidig med at hun "ikke samtykkede i samlejet"

Samleje uden samtykke er nu at regne for voldtægt. Tidligere skulle det bevises, at der havde været vold, trusler, eller at den forurettede var ude af stand til at modsætte sig.

Tirsdag blev François Kanyama så idømt tre års fængsel for voldtægterne og et par mindre forhold. Men det står ikke umiddelbart klart, om den nye bestemmelse om samtykke havde afgørende betydning.

- Da dommen blev læst op, fremgik det, at han blev dømt efter anklageskriftet, men så vidt jeg kunne høre, fremgik det ikke, om han også ville være blevet dømt efter den gamle bestemmelse, y siger specialanklager Mette Bendix, der vil vente med at udtale sig om det aspekt til hun har læst dommens præmisser.

I retten nægtede den 39-årige sig skyldig.

Han forklarede, at kvinden frivilligt gik med til at have sex i løbet af natten og om morgenen, efter at han havde holdt en mindre fest i lejligheden, hvor der blev drukket tæt og sniffet kokain.

Faktisk var det hende, der insisterede på sex, da festen var slut, fortalte han i retten.

Den forklaring troede retten altså ikke på og idømte François Kanyama tre års fængsel. Retten fulgte dog ikke anklagerens krav om udvisning, men gav ham en advarsel.

Den første af de to voldtægter, som manden blev dømt for, blev begået før den nye samtykkelov trådte i kraft 1. januar i år - nemlig 27. juni 2020, og derfor blev den pådømt efter de daværende regler.

Også i den sag havde den dømte indledt et samleje med en kvinde, der var sovende og stærkt påvirket af euforiserende stoffer. Her havde kvinden dog ifølge anklageskriftet højlydt sagt fra, men var blevet fastholdt af mande, der under den underliggende trussel om vold havde gennemført samlejet med kvinden.

Den 39-årige valgte at modtage dommen.