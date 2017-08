39-årig nordjyde mister livet i overhalingsulykke

NÆSTVED: En 39-årig mand fra Frederikshavn er tirsdag eftermiddag død på Rigshospitalet efter en trafikulykke på Sydsjælland tidligere på dagen.

Ulykken skete på Ny Vordingborgvej - også kendt som rute 59 - mellem Langebæk og Kalvehave omkring 15 kilometer øst for Vordingborg.

Her kom en bil med to mænd og en kvinde ifølge vidner til ulykken kørende med høj hastighed.

- De overhaler flere biler. På et tidspunkt kommer en lastbil kørende imod dem, siger vagtchef Ehm Christensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Lastbilchaufføren bremsede op, og personbilen, som var kommet forbi den sidste bil, den var ved at overhale, forsøger at undvige ved at svinge til højre.

- Men føreren mister herredømmet over bilen, som ruller rundt og ender på en mark, fortæller vagtchefen.

Den ene mand og kvinden slap fra ulykken med lettere kvæstelser.

Men den 39-årige mand, som sad på bagsædet og ikke havde sikkerhedssele på, blev alvorligt kvæstet. Han blev i helikopter fløjet til Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde, og knap tre timer senere blev han erklæret død.

De pårørende til den dræbte, der kom fra Frederikshavn, er blevet underrettet om ulykken.

Som altid ved alvorlige ulykker har føreren af bilen måttet aflevere en blodprøve for at fastslå, om hun var påvirket af alkohol eller stoffer.

- Men der kommer under alle omstændigheder et retligt efterspil for hendes vedkommende, fastslår Ehm Christensen.

/ritzau/