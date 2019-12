3F anklager Bowl’N’Fun for løndumping i City Syd

AALBORG:Den store blå bygning i City Syd, der tidligere husede konkursramte Metro, er under ombygning til endnu et af Bowl’N’Funs bowlingcentre. Nu har byggeriet udløst en bitter konflikt mellem de udenlandske underleverandører til ombygningen og fagforeningen 3F, som vil have de udenlandske virksomheder til at indgå en dansk overenskomst.

- Byggeriet af bowlingcentret sker ved hjælp af virksomheder, som ikke er overenskomstdækkede. Byggefagenes samvirke har en begrundet formodning om, at der er tale om løn- og socialdumping, sagde Reidar Kogstad, der er gruppeformand hos 3F i Aalborg, da han fredag morgen talte til en faglig demonstration ved indkørslen til det fremtidige bowlingcenter.

3F har ifølge gruppeformanden sendt et brev med krav om, at de indgår en dansk overenskomst til 12 udenlandske virksomheder, som arbejder som underleverandører på ombygningen.

- Men de har ikke reageret positivt på henvendelsen, men sat en advokat til at forhale processen, så nu tager vi de normale kampskridt, fortæller Reidar Kogstad.

Har ingen ret til kampskridt

Den advokat, gruppeformanden sigter til, er advokat Michael Clemmensen fra Focus Advokater i Odense, der også er advokat for Bowl’N’Fun.

Han afviser, at han er sat til at forhale processen.

- Vi har meddelt 3F, at vi gerne vil forhandle om overenskomst for et par af de udenlandske virksomheders vedkommende. Men vi har også sagt til 3F, at for hovedparten af dem giver 3F’s krav ikke mening, siger han

De udenlandske underleverandør står ifølge Michael Clemmensen samlet for 10 til 15 procent af entreprisesummen på det nye bowlingcenter, mens lokale virksomheder står for resten af arbejdet.

- Når vi er nede på så små andele af entreprisesummen for den enkelte leverandør, så har Arbejdsretten tidligere afgjort, at der gælder et proportionalitetsprincip, som afskærer en fagforening fra at tage de normale kampskridt over for en udenlandsk virksomhed, siger han.

3F: Mangler opholdstilladelse

3F har også mistanke om, at der er blevet anvendt ulovlig arbejdskraft på byggeriet i City Syd.

- I sidste uge blev flere kinesere ansat hos en kinesisk underleverandør afhentet på pladsen af myndighederne formodentlig på grund af manglende opholds- eller arbejdstilladelse, siger Reidar Kogstad.

Michael Clemmensen bekræfter, at der arbejder en kinesisk virksomhed med kinesiske montører i forbindelse med en kinesisk leverance til ombygningen af Metro-bygningen, og at myndighederne i øjeblikket tjekker, om de nødvendige tilladelser er på plads.

- Det er helt i orden, at 3F beder myndighederne om at tjekke, om juraen er overholdt, men de kinesiske montører har opholdstilladelse i Schengen-landet Finland og har ret til at arbejde som montører på det, der leveres, i op til 90 dage om året i Danmark, siger advokaten.

Det er udlændingecentret hos Nordjyllands Politi, der har sagen til behandling.

Udlændingecentret har ifølge Michael Clemmensen sendt sagen videre til Siri, Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

- Jeg er sikker på, at styrelsen vil nå frem til, at reglerne er overholdt, siger han.

Hos Nordjyllands Politi vil vicepolitiinspektør Anders Husted alene bekræfte, at en sag om udenlandsk arbejdskraft på Metro-byggeriet er under behandling.

- Vi har endnu ikke truffet nogen afgørelse, siger han.

Tilladelse er ved at løbe ud

Reidar Kogstad mener, at de udenlandske virksomheder på byggeriet i City Syd er løbet tør for tid, fordi deres tilladelser til at arbejde i Danmark er ved at løbe ud.

- Byggeriet er ikke færdigt, men de har ikke søgt om forlængelse i RUT-registret, og så vil det være ulovligt for dem at fortsætte deres arbejde, siger han.

Michael Clemmensen afviser problemet.

- Der vil selvfølgelig blive søgt om forlængelse i endnu en periode, hvis det bliver nødvendigt.