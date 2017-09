4 ud af 10 ønsker forandring i Kongehuset

DANMARK: Mere end hver tredje dansker ønsker at at ændre Kongehusets rolle i det danske samfund. Det skriver Altinget.

28 procent mener, der er behov for at modernisere Kongehuset, mens ti procent vil afskaffe det helt, viser en ny måling foretaget for Altinget.

Målingen er foretaget før, hoffet onsdag oplyste, at prins Henrik lider af demens. Den viser, at et flertal på 57 procent går ind for at bevare Kongehuset uden forbehold.

Forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen kritiserer overfor Altinget Kongehuset for at have håndteret netop situationen omkring prins Henriks sygdom dårligt.

- Det har skadet omdømmet, at meldingen har været så længe undervejs. Demens opstår ikke på en uge. Det er noget, familien har vidst i længere tid, og det er klart, at det har været en stor fejltagelse, at man har ladet prins Henrik tage til Frankrig uden rådgivning, siger Søren Jakobsen med henvisning til den episode, hvor prins Henrik meddelte, at han ikke vil begraves i Roskilde Domkirke.

Søren Jakobsen mener, at meningsmålingen om Kongehuset kunne have fået et andet resultat, hvis Kongehuset havde meldt tidligere.

- Prins Henrik har skadet kongehuset. Men vi taler om en mand, der er ude af balance, og har været syg. Og desværre har Kongehuset været for længe om at melde ud om hans sygdom. Det ville have skabt en mere menneskelige forståelse for hans optræden, siger Søren Jakobsen til Altinget.

Han mener desuden, at prins Henriks uændrede apanage efter pensionen i 2015 har bidraget til øget skepsis i befolkningen.

- En pension på 8,5 millioner kroner er eksorbitant højt, når man ikke vil deltage i noget som helst. Hvis Prins Henrik var en gentleman, ville han kontakte Statsministeriet og få justeret sin apanage. Det har hans sygdom desværre forhindret ham i at gøre i tide, siger Søren Jakobsen.

Han mener, at Kongehuset må tage meningsmålingen alvorligt.