40-årig sigtet for voldtægt i Brovst

BROVST: Nordjyllands Politi efterforsker en voldtægt begået i Brovst natten til søndag. En mand på 40 år sigtes for at have voldtaget en kvinde på 34 år.

- De kender hinanden perifert, siger politikommissær Kenneth Ginnerup fra Nordjyllands Politi.

Det var søndag først på eftermiddagen, at kvinden anmeldte, at hun om natten var blevet udsat for voldtægt. Få timer efter rykkede betjente ud for at anholde manden.

Under afhøringen hos politiet har han nægtet sig skyldig, oplyser politikommissæren.

Forbrydelsen skal være sket på en adresse i Brovst, hvor hverken kvinden eller manden bor.

Politikommissæren ønsker mandag formiddag ikke at komme med yderligere oplysninger om sagen.

En dommer i Hjørring skal mandag tage stilling til, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den anholdte.

/ritzau/