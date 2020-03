40 borgmestre i opråb om udligning: Lad de rige betale mere

KØBENHAVN:Det forslag, som den socialdemokratiske regering er kommet med til en udligningsreform for Danmarks 98 kommuner, kommer til at skævvride landet.

Det mener 40 borgmestre fra hele landet, primært fra landkommuner. De har derfor sendt et brev til regeringen og Folketingets partier med otte anbefalinger.

Af de 40 borgmestre er der 18 fra både Socialdemokratiet og Venstre. De sidste fire borgmestre kommer fra De Radikale, Dansk Folkeparti, Alternativet og Guldborgsundlisten.

- Vi er altså 40 borgmestre, der siger, "det her bør I kigge på". Og det tror jeg vægter – specielt fordi det er borgmestre spredt på de to store partier, siger Ib Lauritsen (V), der er borgmester i Ikast-Brande Kommune, til DR.

Brevet er sendt sammen med Landdistrikternes Fællesråd og den partipolitisk uafhængige organisation Balance Danmark.

Borgmestrene mener, at der bliver alt for stor forskel på velfærden fra kommune til kommune, hvis regeringens udspil bliver til virkelighed.

De vil derfor have sendt endnu flere penge fra rige til fattige kommuner.

- Vi er rigtig, rigtig mange kommuner, der synes, at det her er en tand for skævt, siger Arne Boelt (S), der er borgmester i Hjørring Kommune.

- Det skal ikke baseres på partipolitik. Det skal baseres på at give en nogenlunde ens service og en nogenlunde ens skat i hele Danmark. Det er meningen, at vi alle sammen skal kunne være her, siger han.

I brevet til regeringen og forhandlingspartierne skriver de 40 borgmestre, at reformen "ikke må tage udgangspunkt i ideologiske/politiske hensyn eller ønsker om at "beskytte" eller "straffe" konkrete kommuner eller kommunetyper".

- En ny udligningsreform skal tage afsæt i kommunernes økonomiske udgangspunkt - først og fremmest beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, herunder kommunernes udgifter til velfærdsydelser, lyder det.

De 40 borgmestre roser regeringen for at nedlægge den udskældte hovedstadsudligning, der flytter penge rundt blandt kommunerne i hovedstadsområdet.

Til gengæld er de ærgerlige over, at det skal erstattes af et særligt hovedstadstilskud på cirka 400 millioner kroner. Det tilskud skal ifølge borgmestrene ikke indføres.

- Ingen kommuner skal have bedre forhold end andre udelukkende begrundet i geografisk placering, skriver borgmestrene i brevet.

Det udsagn er borgmester Ole Bjørstorp (S) fra Ishøj Kommune, som ikke er medunderskriver af brevet, meget uenig i.

- Det ville betyde voldsomme nedskæringer, en ren massakre, siger Ole Bjørstorp til DR.

/ritzau/