40 hektar af Thisteds fortid afdækket

THISTED: Inden udgangen af august skal Museum Thy være klar til at aflevere de 6,6 hektar byggemodningsklar jord vest for Vestergårdsvej op mod Sennelsvej, som er forundersøgt, og nu er museet halvvejs gennem de 6200 kvadratmeter, hvor man laver egentlige arkæologiske undersøgelser, før området bliver til Chilivej.

- Vi har fundet stolpehuller og potteskår, konstaterer arkæolog René Pedersen.

Han er udgravningsleder på stedet, og som har hjælp til det på grund af tørken særdeles hårde arbejde af Jonas Meldgaard Madsen, som er vokset op i Ulstrup og netop blevet færdig med sin bachelor i arkæologi:

- Vi har ofte haft brug for en rydhakke, fortæller Jonas Meldgaard Madsen.

Overordnet set passer fundene med tidligere fund:

- Der er grupper af huse fra yngre bronzealder, altså omkring 600 år før vor tidsregning, men også senere i førromersk jernalder, siger René Pedersen.

Han forklarer videre om betydningen af fundene:

- I det hele taget må vi sige om dette kvarter, at når vi er færdige her, har vi haft afdækket i alt 40 hektar, hvilket er den største sammenhængende areal, vi har haft afdækket i Thy.

- Vi har kunnet konstatere en sammenhængende bebyggelse, dog fra forskellige tider, så man er flyttet rundt i samme område, forklarer René Pedersen.

Han fortæller videre:

- De ældste huse har vi fundet tættest på fjorden, så noget tyder på, at man med tiden er rykket lidt længere ind i landet. Om det så har været for at beskytte sig mod angreb fra fjorden, ja, det ved vi ikke. Vi kan kun gætte på årsagen.

Når man nu var i gang i området, har man også kigget efter en overpløjet gravhøj, som ifølge gamle kort skulle ligge på netop dette område:

- Men den har vi ikke fundet spor af, konstaterer René Pedersen.

Thisted Kommune har projekteret med 35 byggegrunde ved Chilivej i Thisted Øst.