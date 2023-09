400.000 kroner i gave til at skabe en folkefest under Royal Run 2024

De lokale ildsjæle, som er gået sammen om at få Royal Run til Brønderslev i 2024, har endnu mere at glæde sig over for tiden. En ansøgning til Spar Nord Fonden sikret dem en stor økonomisk håndsrækning.

- Donationen på 400.000 kr. har en kolossal stor betydning for os, fastslår Annette Drivsholm, der er formand for styregruppen for Royal Run i Brønderslev.

- Vores ambition er at skabe en folkefest med motion og bevægelse som omdrejningspunkt. Vi er i fuld gang med planlægningen af en helt fantastisk dag for både deltagerne, publikum, de frivillige og for Brønderslev, siger hun.

Det er Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole, der har indsendt ansøgningen til Spar Nord Fonden, og her er man også glad og taknemmelig over støtten.

- Bevægelse og motion er en central del af Nordjyllands Idrætshøjskoles identitet og DNA, så selvfølgelig skal vi være en aktiv del af planlægningen af et så stort event med motion som omdrejningspunkt, udtaler Jens Chr. Larsen og Jesper Hardahl fra Støttekredsen.

Royal Run i Brønderslev finder sted 20. maj næste år.

Udover at være et tilløbsstykke for motionister er Royal Run også blevet en folkefest for hele familien, som Spar Nord Fonden gerne støtter op om:

- Det særlige ved Royal Run er, at det lykkes arrangørerne at samle rigtig mange motionister på tværs af alder og fysisk formåen til en aktiv dag, hvor både pulsen og humøret stiger. Dét fællesskab vil vi i Spar Nord Fonden gerne bidrage til, fortæller fondsdirektør i Spar Nord Fonden Bo Uggerhøj.

- Derfor sender vi en forholdsvis stor portion penge afsted til de aktiviteter, som også understøtter de mange frivilligt engagerede i Royal Run i Brønderslev. De frivilliges indsats er en vigtig ressource, som netop muliggør folkefesten og mangfoldigheden, og det er vi glade for at kunne bakke op om, tilføjer han.