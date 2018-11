4000 ansatte skal have ny chef

AALBORG: Omkring 4000 ansatte på skoleforvaltningen i Aalborg Kommune skal have ny chef.

Skoledirektør Martin Østergaard Christensen har nemlig landet et nyt job som direktør for børne- og ungeforvaltningen i Aarhus Kommune, hvor han tiltræder 1. december.

- Det er jeg ked af, for jeg synes, at Martin har gjort det fantastisk godt. Men på den anden side er der en ny og kæmpestor opgave, der er tre gange så stor, som vi har i skoleforvaltningen, så jeg kan godt forstå ham rent menneskeligt og jobmæssigt, siger skolerådmand Tina French Nielsen (V).

Hun er dog fortrøstningsfuld, selvom direktøren nu tager sydpå.

- Vi har sat vores retning og har mange gode skibe i søen og arbejder meget udviklingsorienteret. På den måde kan jeg godt se, at det er spændende for ham at få nogle nye ting at rive i, siger Tina French Nielsen.

I første omgang vil skolechef Jakob Ryttersgaard blive konstitueret som skoledirektør, indtil en ny direktør er på plads.

- Det bliver ikke før til april eller maj. Det tager et stykke tid med alle de ting. Vi skal have nedsat et ansættelsesudvalg, have fundet nogle, der kan hjælpe og have lavet et stillingsopslag.

Martin Østergaard Christensen kom til skoleforvaltningen i Aalborg Kommune i foråret 2014 fra en tilsvarende stilling som børne- og undervisningsdirektør i Hjørring Kommune.

Ifølge rådmanden "har direktøren været en garant for udvikling og taget Aalborg Kommunes skoler til nye højder".

På et tidspunkt var det dog ikke alle, der var tilfredse på skoleforvaltningen. Som NORDJYSKE Medier beskrev i 2016, var der problemer med arbejdsmiljøet på forvaltningen, hvor nogle medarbejdere var utilfredse med direktøren.

Dengang blev konsulentfirmaet Perspektivgruppen.dk sat til at undersøge trivslen og det psykiske arbejdsmiljø i Sekretariat, PR og Udvikling.