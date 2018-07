4000 spillere har gange i boldene på det brune græs

FREDERIKSHAVN: Solen bager ned over fodboldanlægget på Fodboldvej i Frederikshavn, hvor Cup No. 1 allerede er i fuld gang.

179 hold og cirka 4000 ungdomsspillere fra hele 22 nationer er tilmeldt cuppen. Men hvis spillerne havde regnet med, at kampene skulle foregå på grønne græstæpper, må de tro om.

På trods af de tørre baner er Cup No. 1 glade for det lune sommervejr under cuppen.

Den varme sommer har sat sit aftryk på fodboldbanerne, der næsten er helt udtørrede. Det er dog et bevidst valg fra cuppens side, at banerne ikke er blevet vandet.

- Det ville være fuldstændigt miljømæssigt uansvarligt at bruge enorme mængder vand på, at vi kan få grønne fodboldbaner, siger formand for FFI Fodbold Anders Brandt Sørensen.

Omkring 4000 spillere fra 22 nationer deltager i Cup No. 1.

Han medgiver, at det ville være mere attraktivt at spille fodbold på en frodig plæne, men det ville sætte cuppen i et moralsk dilemma.

- Flere af holdene, kommer fra lande, hvor mangel på rent drikkevand er et seriøst problem. Hvis vi brugte 50.000 liter vand til hver af vores baner to gange om ugen, ville det være en direkte hån mod dem, siger Anders Brandt Sørensen.

Reportage fra cuppen i Frederikshavn

Fodbolden ruller alligevel

De tørre baner ser dog ikke ud til at være et problem for spillerne. Det hårde underlag øger naturligt nok risikoen for brandsårsskader, men det er ikke noget Anders Brandt Sørensen har oplevet som et problem.

- Det er ikke fordi, vores samaritter har mere at lave, end de plejer. Hvis man lavede en detaljeret undersøgelse, kunne man måske se, at der var flere brandsårsskader, men det er nu engang vilkårene, siger han.

På cuppens hjemmeside skriver de, at 'alle kampe spilles på grønne baner af international standard', og selvom det ikke er tilfældet i år, er det normalen, at fodboldbanerne er af høj klasse ifølge Anders Brandt Sørensen.

- Sommeren i år har været unaturlig varm, og det har vi ikke kunnet gardere os imod. Normalt regner der jo i Danmark om sommeren, og så kan vi næsten med statsgaranti love grønne baner. Men man kan i øvrigt sagtens spille fodbold på brune baner, siger han.

