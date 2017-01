AALBORG: De seneste år har de almene boligorganisationer og Aalborg Kommune været i dialog om, at der er et behov for at udvide udbuddet af almene familieboliger.

I juli 2016 modtog Aalborg Kommune tilsagn om et tilskud på 26 mio. kroner fra Staten - netop til opførelsen af almene familieboliger. Med tilskuddet har Aalborg Kommune nu en unik mulighed for at opføre et stort antal boliger de kommende år.

Regeringen har i forbindelse med flygtningetilstrømningen til Danmark tildelt kommunerne disse puljemidler til opførelse af boliger, der blandt andet kan bebos af flygtninge. Mange kommuner oplever nemlig, at husningen af flygtninge kan være svær at absorbere i den eksisterende almene boligmasse. Derfor skal boligmassen udvides, så flere af vores nye medborgere har gode muligheder for at finde en bolig.

Aalborg Kommune får, som den kommune der modtager flest flygtninge, tildelt en pulje på 26 mio. kr. til opførelse af maks. 451 boliger. Aalborg Kommune har stillet krav til, hvad den maksimale husleje må være, idet kommunen ønsker at boligerne skal være tilgængelige for den brede befolkning.

Det er de almene boligselskaber, der skal opføre boligerne, og Aalborg Kommune har besluttet en fordeling af boligerne, hvor halvdelen af boligerne skal opføres i Aalborg/Nørresundby og den anden halvdel i de mindre og mellemstore byer. Fordelingen skal dels understøtte de lokale boligmarkeder og skal yderligere understøtte en god integration og bakke op om muligheden for, at boligplacere flygtninge hensigtsmæssigt idet, at disse nye boliger supplerer antallet af boliger, der kan anvendes til boliganvisning.

- Gennem et strategisk partnerskab med de almene boligorganisationer, som skal stå for opførelsen af boligerne, skal der skabes fremtidssikrede boliger, der også på sigt kan leve op til forskellige befolkningsgruppers boligkrav, så vi kan tilbyde lejeboliger i hele Aalborg Kommune.

- Med det vedtagne boligprogram på i alt 416 boliger vil der i de kommende år blive opført 11 nye almene boligbebyggelser. Processen er godt i gang, og i dialog med Boligselskaberne skal vi nu i gang med en yderligere bearbejdning af projekternes udformning. Det bliver i den forbindelse rigtig vigtigt at se på projekternes samspil med de lokale omgivelser, og vi vil undervejs i processen invitere samrådene til at være med til at sikre, at de nye boliger er med til at understøtte lokale værdier, såvel kulturelle som rekreative, siger rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen i en pressemeddelelse.

Boligerne i de mindre og mellemstore byer påtænkes opført i klynger af 20-25, mens der i Storaalborg kan opføres boliger i klynger på op til 55 boliger. Det endelige boligprogram indeholder således boliger i Nibe, Gandrup, Klarup, Vester Hassing, Svenstrup, Sulsted, Vadum og på fire placeringer i Nørresundby ved hhv. Jørgen Bertelsensvej, Vangen, Amalienborgvej og Gammel Kongevej.