44-årig kvinde fortsætter stalking

HJØRRING: En 44-årig kvinde har siden maj været varetægtsfængslet flere gange og er blevet dømt to gange for stalking af en familiefar i Hjørring. Onsdag bliver den 44-årige så igen fremstillet i grundlovsforhør for fjerde gang, sigtet for 18 nye forhold af stalking mod den samme mand.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Stalking fortsætter

Stalkingen begyndte i begyndelsen af året og førte til, at den 44-årige fik et tilhold mod familiefaren 31. marts. Men det fik ikke den 44-årige til at slå manden ud af hovedet.

Den næste måneds tid brød kvinden tilholdet næsten hver dag ved blandt andet at opsøge manden på hans adresse, skrive til ham på mail, sms og sociale medier, ligesom hun også kontaktede mandens børn.

Den 44-årige blev varetægtsfængslet første gang 9. maj, men da hun blev løsladt en måned senere genoptog hun stalkingen af manden, hvorefter hun atter blev varetægtsfængslet.

I juli blev hun så dømt første gang for overtrædelse af sit tilhold, men heller ikke det stoppede stalkingen af manden, og hun har siden været en hyppig gæst i retssalen.

Den 44-årige er senest blevet dømt 29. august, og to uger efter dommen har den 44-årige nu samlet nye overtrædelser nok sammen til, at politiet anholdt hende tirsdag middag, oplyser Thomas Klingenberg.