44-årig opdagede utroskab: Afpressede rival gennem halvandet år

HJØRRING: Det slog helt klik for en 44-årig mand, da han fandt ud af, at hans kæreste gennem 29 år havde haft en affære med en bekendt. Manden ville have hævn, og det blev en langstrakt affære, hvor han først udsatte sin jævnaldrende rival for vold og ulovlig tvang og efterfølgende igennem halvandet år afpressede ham for mindst 100.000 kroner og hans bil.

Torsdag blev den 44-årig så idømt to år og tre måneders fængsel ved Retten i Hjørring. En 31-årig mand blev også dømt i sagen. Han havde egentlig ikke nogen aktier i trekantsdramaet, men efter anklagemyndighedens opfattelse var han med som muskelmand, når den forurettede mand skulle afpresses eller trues. Det kostede den 31-årige et år og tre måneders fængsel.

Det oplyser anklager Mathias Andersen.

Rival skulle betale gæld

Dramaet begyndte i maj 2016, da den 44-årige opdagede, at hans mangeårige kæreste havde været ham utro. Sammen med den 31-årige tog den 44-årige ud til sin rival, hvor de brasede ind i hans lejlighed, og hvor den 44-årige overfaldt ham med slag.

Derudover tvang den 44-årige rivalen til at udlevere en harddisk, som angiveligt blev brugt til at låse kærestens telefon op med, fordi den 44-årige ville se hele korrespondancen mellem kæresten og hendes affære, fortæller Mathias Andersen.

Men det stoppede ikke her, for den 44-årige mente også, at rivalen skulle betale for de økonomiske konsekvenser af affæren.

Den 44-årige var nemlig gået fra sin kæreste, og i den forbindelse skulle deres fælles hus sælges. Men der var gæld i huset, og den skulle rivalen betale. Derfor truede den 44-årig med at slå både rivalen og hans familie ihjel, hvis han ikke betalte 500.000 kroner.

Var bange for at tale

Den forurettede mand blev truet til at betale 20.000 kroner ved det første besøg og fik at vide, at han fremover skulle betale halvdelen af alt, han tjente hver måned.

Og den 44-årig holdt ved sin trussel. Hver måned fik han mellem 4.000 og 12.000 kroner udleveret - undtagen to måneder, hvor han i stedet fik udleveret rivalens bil og NemID.

Sådan fortsatte det indtil november 2017, hvor rivalen pludselig blev ringet op af politiet. Han var blevet anmeldt af et pengeinstitut, fordi der var optaget et lån med hans NemID, som ikke var blevet tilbagebetalt.

Det var under afhøringen, at den forurettede endelig fortalte om afpresningen.

I retten forklarede han, at han ikke havde anmeldt noget til politiet, fordi han var bange for de to dømte, men at det blev for meget, da han selv kom i politiets søgelys, fortæller Mathias Andersen.

Nægtede sig skyldige

Familiemedlemmer til manden fortalte også i retten, hvordan de havde hjulpet ham økonomisk, så han kunne betale de to dømte, ligesom den 44-åriges kæreste fortalte, at hun havde afleveret penge til ham.

Den 44-årige nægtede sig dog skyldig. Han forklarede, at han blev sur, da han opdagede affæren og derfor tog hjem til rivalen, hvor han gav ham en lussing. Men ifølge den 44-årige fik han frivilligt udleveret harddisk og 20.000 kroner, som var en gammel gæld.

Den 44-årige afviste altså pure, at han skulle have truet ham eller afpresset ham for penge.

Den 31-årige mand erkendte også, han havde været med til at opsøge rivalen, da affæren blev afsløret. Men han forklarede i retten, at han ikke lagde mærke til, at der skete noget, og at han i øvrigt ikke vidste noget om forholdet mellem de to mænd.

Den 44-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen, mens den 31-årige ankede dommen på stedet.