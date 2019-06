4400 skridt om dagen mindsker risikoen for tidlig død

SUNDHED: Man skal gå 10.000 skridt om dagen, spise seks stykker frugt og grønt – og motionere mindst 30 minutter.

Og hvis man ikke når det hele, så kan alting være lige meget.

Sådan tænker mange danskere, men det er faktisk forkert.

Bare 4400 skridt om dagen har eksempelvis markante effekter på helbredet hos ældre. Det viser et nyt studie fra Boston Medical Center og Harvard Medical School.

Her undersøgte forskerne 16.000 ældre kvinder, som dagligt gik tur.

Konklusionen var, at dem, der nåede op på 4400 skridt, havde en markant lavere risiko for en tidlig død end dem, der ikke kom op af stolen.

Lidt er bedre end ingenting

Hvis de gik mere, var der stadigvæk effekter - men dødsraten var ikke markant lavere, bare fordi de gik dobbelt så langt.

- Hovedbudskabet er, at lidt er bedre end ingenting, siger Bente Klarlund, der er overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

Studiet har undersøgt ældre kvinder, men andre lignende studier har dog påvist, at motionen aldrig er spildt, selv om man ikke når myndighedernes anbefalinger - og det gælder folk i alle aldre, forklarer overlægen, som selv har skrevet en bog om gang og sundhed.

- Et studie fra 2015 viste, at bare halvdelen af den anbefalede mængde motion nedsætter risikoen for en tidlig død med 20 procent, hvorimod dem, der følger anbefalingerne, reducerer deres risiko med 39 procent, siger Bente Klarlund.

Det kommer helt an på alternativet.

Hvis man er ældre, overvægtig eller inaktiv, er lidt motion absolut bedre end ingen motion. Det er faktisk her, at forbedringen vil være mest markant.

- Studiet viser, at den relativt største forbedring sker, når man går fra ingen motion til noget. Og man får mere ud af at gå fra 2000 til 4000 skridt end ved at gå fra 10.000 til 12.000 skridt, siger Bente Klarlund.

Jo mere motion jo bedre

Det er dog ikke sådan, at alt derover er spildt arbejde, understreger overlægen. For jo mere motion, jo bedre.

Det er også en fordel, hvis du engang imellem får pulsen helt op. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du et par gange om ugen dyrker motion ved høj intensitet.

- Hvis man normalt er inaktiv, kan det eksempelvis betyde, at man tager trappen eller går sin tur i bakket terræn, så man bliver forpustet, tilføjer Bente Klarlund.

Det vil dog igen afhænge af din grundform og alder. Men for de inaktive er det bare om at trække i kondiskoene og finde skridttælleren frem.

For ud over den nedsatte dødelighed er der en lang række sundhedsmæssige fordele ved den daglige gåtur.

- Man styrker sit kredsløb, sin kondition, kolesterolet falder, man får en bedre blodsukkerregulering og nedsætter risikoen for blodpropper og diabetes, siger Bente Klarlund.

