45.000 kroner i bøde for kokainkørsel

HJØRRING: Selv om en nu 22-årig mand fra Nordjylland blev idømt 10 måneders fængsel for stribe forhold i en retssag ved retten i Hjørring, kunne den 22-årige faktisk forlade retsbygningen med bare fire måneders betinget fængsel i bagagen. Manden har nemlig siddet varetægtsfængslet i seks måneder, og dermed blev den ubetingede del af straffen betragtet som udstået.

Oveni fængselsdommen fik den 22-årige en bøde på 45.000 kroner og en ubetinget frakendelse af sit kørekort i tre år.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Jette Rubien, der kalder det usædvanligt, at der både idømmes fængsel og bøder.

- Men tiltalte har konsekvent kørt uden kørekort påvirket af kokain, så jeg fik altså medhold i bøden og frakendelsen af kørekortet også, konstaterer en tilfreds anklager.

Dommen var en samlet dom for en stribe tiltalepunkter - i alt 43 var der i anklageskriftet.

Af de 43 forhold, der omfattede biltyverier, kørsel i narkopåvirket tilstand, kørsel uden kørekort, hæleri, ulovlig omgang med hittegods, bedrageri og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, blev seks forhold opgivet, mens den 22-årige blev frikendt for et forhold af tyveri af bil, hæleri af en cykel, tyveri af et nøglesæt og fem indbrud.

- Han erkendte de øvrige 29 forhold i anklageskriftet på nær det alvorligste, konstaterer anklageren.

Ulovlig tvang

Det alvorligste anklagepunkt var for røveri, hvor den nu 22-årige ifølge anklageskriftet sammen med to uidentificerede medgerningsmænd skulle have opsøgt en anden mand og under trusler om at skære halsen over på manden have fået udleveret 5.000 kroner og en smartphone samt et hævekort, som senere blev brugt til at hæve yderligere 2.600 kroner på.

- Her blev han kun dømt for ulovlig tvang ved at tiltvinge sig en bærbar pc og en smartphone. Han nægtede røveri, fordi han mente, at han var ude for at inddrive gæld, og han nægtede at have fremsat trusler om at ville skære halsen over på den forurettede. Det kunne vi i hvert fald ikke bevise, og forurettedes forklaring var noget svævende, forklarer Jette Rubien.

Dette forhold foregik ifølge anklageren i et misbrugsmiljø, men derfor skal den forurettede jo alligevel beskyttes af myndighederne ved overgreb, mener anklageren.

- Men det fik jeg altså kun delvist medhold i ved den ulovlige tvang, siger Jette Rubien.

Den 22-årige modtog dommen.