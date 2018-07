48 dræbt: Tætpakket indisk bus kører ud over skrænt

Mindst 48 personer er søndag dræbt, da en overfyldt bus kørte ud over en klippekant på en bjergvej og faldt ned i en kløft i det nordlige Indien.

Det oplyser indiske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AP.

Trivendra Rawat, minister i delstaten Uttarakhand, oplyser, at bussen faldt ned i en 213 meter dyb kløft ved foden af bjergkæden Himalaya.

Foruden de 48 dræbte er flere dusin kvæstet og kørt til hospitalet.

- Folk var pakket som i en dåse sardiner, siger politibetjenten Jagat Ram Joshi. Ifølge ham skal mindst syv personer være i kritisk tilstand.

Redningsarbejdet blev tidligere forsinket på grund af vejret.

I alt var 60 personer om bord på bussen, der har 28 sæder, fortæller politiet.

Det står ikke klart, hvad ulykken skyldes, men ifølge politiet kan dårligt vejr have været årsag til, at bussen er skredet ud.

- Det har regnet i området siden i morges. For to dage siden var der et mudderskred i området, siger politichef Sanjay Gunjiyal.

Indien er det land i verden med de mest farlige veje. Hvert år bliver mere end 110.000 dræbt på vejene. Mange af ulykkerne sker på grund af hensynsløs kørsel, dårlige veje og gamle køretøjer.

/ritzau/AP