5. klasse fra Hurup er Danmarks bedste til lyde

HURUP: Hvordan lyder Danmark?

Det har to 5.-klasser fra Hurup Skole været med til at finde ud af med optagelser, som de har lavet med deres mobiltelefoner. Og de har været de flittigste blandt skoleelever i hele landet til at bidrage til forskningsprojektet ”Lyden af Danmark”.

De to klasser har tidligere vundet den nordjyske konkurrence. Tirsdag blev de så kåret som danmarksmestre ved et stort finaleshow, der fandt sted på DOKK1 i Aarhus.

Også 6. klasse i Hurup har deltaget i skolekonkurrencen for 4.-6. klasse, og hvad angår antallet af lydklip var de faktisk lige i hælene på 5.-klasserne, fortæller Petra Bager, der er natur- og tekniklærer for 6.-klasserne.

- Vi vil bruge det til at arbejde mere med lyd i natur og teknik, og vi vil helt sikkert også følge forskningsprojektet, siger Petra Bager, der havde tre af sine elever fra 6. klasse med i Aarhus - fordi der var plads i bussen..

Jane Vie Christensen, der er lærer for 5. klasse, kunne derimod ikke deltage i finaleshowet.

Det er ikke første gang, Hurup Skole gør sig gældende i naturvidenskabelige konkurrencer.

Sidst i april var tre elever fra 9. klasse i Hurup således i finalen i konkurrencen Unge Forskere, hvor Jane Vie Christensen fik en pris som årets naturfagslærer.

Præmien til de to 5.-klasser var en workshop og en koncert hjemme i Hurup med Kalle Mathiesen, der er trommeslager og lydekspert og i øvrigt kendt for shows som Kalles Danmarkstour og Kalles Worldtour. Til finalestævnet festede eleverne fra Hurup sammen med bl.a. youtuberne Eiqu Miller og Kristian Kulmbach.