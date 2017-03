1. Hænger med ørerne: Afstanden imellem ørerne øges. Ørerne sænkes og drejer gerne udad. Ofte bevæger de sig asymmetrisk.

De "lave" ører er et af fem tegn, der viser, om en hest har smerter. Bag listen står dyrlæge og Ph.d. Karina Gleerup, der har kortlagt hestens smerteansigt. Hun bruger den engelske betegnelse "pain face".

- Det er meget svært at vurdere smerter hos heste for både dyrlæge og hesteejer. Men med beskrivelsen af hestens pain face får man et konkret vurderingsværktøj, som vil være en stor hjælp for både hesteejer og dyrlæge til at vurdere om en hest har smerter, forklarer Karina Gleerup.

2. Trekant over øjet: Anspændt og indadvendt blik. Spændt muskulatur omkring øjet, der giver et karakteristisk vinklet udseende over øjenlåget.

Ansigtet er smertens spejl hos både mennesker og dyr. Udfordringerne ved smertevurdering er mange og omfatter blandt andet udfordringer med at opdage og tolke tidlige og svage tegn på smerte. Mennesker har meget svært ved at undertrykke smerte i deres ansigtsudtryk, men forskerne har været i tvivl om hvorvidt dette også gjaldt dyr. Nu viser forskningen altså, at også hestes udtryk ændrer sig, når de oplever smerte.

3. Firkantede næsebor: Næseborene ser mere firkantede ud i forhold til den normale aflange, bløde form. Dette ses tydeligst, når hesten trækker vejret ind.

- Ved at være opmærksom på hestens smerteansigt, vil man i højere grad kunne fange og tolke hestens små signaler. Jeg håber, at det kan bidrage til, at langt flere smerteplagede heste opdages i tide, så smerterne kan udredes og en målrettet behandling sættes i gang, så hesten ikke oplever at skulle gå med langvarige smerter. Hvis man har mistanke om, at ens hest har smerter, bør man tage kontakt til sin dyrlæge, som kan hjælpe med at finde årsagen til smerterne, fastslår Karina Gleerup.

4. Spændt ansigtsmuskulatur: Musklerne på siden af hestens ansigt bliver mere spændte og ses derfor tydeligere.

I forbindelse med sin forskning har Karina Gleerup og hendes gruppe på Københavns Universitet benyttet seks heste til forsøg. Disse er påført smerte i form af enten en blodtryksmanchet eller capsaicincreme. Hestene blev herefter filmet, og nærbilleder af hovederne blev analyseret for forandringer i adfærd og i ansigtsudtryk. Samtlige heste viste forandringer i ansigtsudtryk i forbindelse med smertestimulation.

5. Kantet mule: Læberne er spændte og mulen får en mere kantet form.

På hjemmesiden www.langthesteliv.dk kan man læse mere om hestens pain face, se videoer og teste sig selv i, hvor godt man kan tyde hestens smerteansigt.