50 år og en stor dag for Hanstholm Havn

HANSTHOLM: Normalt er der trængsel på Hanstholm Havn en fredag formiddag. Denne fredag er trængslen større, og havnebilledet domineres af mennesker, som ikke alle har deres daglige gang på havnen.

De er kommet i en helt særlig anledning. Den officielle fejring af havnens 50 års jubilæum, som samtidig er starten på en fest, der varer til og med søndag.

Klokken var lidt over 10 fredag formiddag, da fiskeriminister Karen Ellemann gav sig selv til at være "lidt kongelig". Hun ringede med auktionens klokke nøjagtig fra Kong Frederik IX gjorde for 50 år siden - og så var den officielle del af jubilæet i gang.

Fiskeriministeren så auktionen, fisken og Karbak - et at de fartøjer, der er med til at sikre Hanstholm en europæisk førerposition som konsumhavn.

Klokken 11 stødte statsministeren til. Han blev modtaget med flag og high five fra mange af de børn, der var mødt frem omkring den røde løber, der førte ind til havnens multihal, der var ramme om en del af jubilæumsmarkeringen med jubilæumsandagt, festtaler og masser af godt humør.

Bagefter var det hele udendørs - og lidt regnfuldt. Men ikke mere end at Svend Heiselberg, tovholder på jubilæumsgavne til Hanstholm Havn, to skulpturer i grønlandsk granit, kunne fortælle både om skulpturerne og levere en lun anekdote om, hvorfor nogen aldrig bliver fiskeriminister.

Og så var det ellers lagt i hænderne på statsministeren at afsløre skulpturen af fiskeren og hans kone - to personer i sten - som markerer, hvem det er, der har en stor del af æren for, at Hanstholm er, hvad Hanstholm er i dag.