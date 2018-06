50-årig dømt for 20 kilo hash

AALBORG: En 50-årig mand blev torsdag dømt for at have videreoverdraget 20 kilo hash, som han havde gemt forskellige steder - blandt andet i sin garage og i en haveforening.

Den nye dom udløste samtidig en lang reststraf fra 2009, hvor han fik ni års fængsel for at have indført syv kilo amfetamin fra Holland, som han senere solgte videre.

Den 50-årig kom dermed op på fire år og seks måneders fængsel, oplyser anklager Kim Kristensen.

Hash gravet ned

Den 50-årige tilstod i Retten i Aalborg, at han havde videreoverdraget de mange kilo hash over flere omgang til en række ukendte personer.

Han havde blandt andet opbevaret ni kilo hash i sin garage, og derudover havde han gravet mindre portioner ned forskellige steder i Aalborg og i Vestbjerg.

Den 50-årige forklarede, at han tidligere havde været medlem af rockerklubben HA, men at han i dag ikke har nogen banderelationer.

Han ønskede dog ikke at fortælle noget om de personer, han har overdraget hashen til, fortæller Kim Kristensen.

40-årig dømt

En 40-årig mand fra Frederikshavn var også tiltalt i sagen, og han blev idømt otte måneders fængsel for at have overdraget ni kilo hash.

De seks måneder blev dog gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Den 40-årige ønskede heller ikke at fortælle noget om, hvem der havde modtaget de mange kilo hash.

Begge modtog deres domme.