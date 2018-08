50 mand kæmpede mod flammerne i Blokhus

BLOKHUS: Mandskab fra tre nordjyske brandstationer samt 14 mand fra Beredskabsstyrelsen i Thisted var lørdag indsat i Blokhus for at bekæmpe den brand, der en overgang truede med at brede sig helt ude af kontrol.

- Det er en rigtig voldsom brand, og det er derfor, vi har fuld bemanding fra tre stationer samt Beredskabsstyrelsen indsat. Ilden løber i klitten og i lyngen og er svær at få styr på, fordi der er så meget natur ude i det sommerhusområde. Vi har en kraftig vind i dag og så en sommer, der er så tør som aldrig før.

- Men det lykkedes at få den stoppet. Der er vel brændt en bræmme på 300 meter mellem sommerhusene, og så har den desværre spist et sommerhus også, siger beredskabschef Jan Nedza fra Nordjyllands Beredskab.

Hvordan ilden er opstået kan han ikke sige noget om - men beredskabet blev alarmeret af flere samtidige opkald til 112, hvor et lød på en naturbrand og et andet lød på ild i et sommerhus.

- Vi har ikke brugt en masse tid på at finde ud af brandårsagen. Det er en politiopgave at finde brandårsagen senere, men da vi kommer derud, er der kraftig brand i området, siger Jan Nedza.

I alt var omkring 50 brandfolk indsat for at bekæmpe ilden, ligesom politiet var på pletten med mange mand for at spærre af og evakuere de nærliggende sommerhuse.

Udover det ene sommerhus, der nedbrændte totalt, blev flere huse skadet af varmestrålingen fra branden, men ingen af dem brød i brand.

Branden rasede i området mellem Tobaksvej, Pirruphvarrevej og Moreavej.