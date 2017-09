500-års hændelse begravede os i massiv regn

JYLLAND: Onsdag blev årets hidtil vådeste døgn. Der faldt regn i mængder, der statistisk set kun opleves en gang hver 500 år, skriver DMI.

Et lavtryk gik onsdag i land og stoppede over Jylland, der blev hårdt ramt af de massive vandmængder, som onsdag væltede ned over landet.

På Helgenæs på Djursland blev der målt 98,6 millimeter nedbør. Det er disse næsten ti centimeter regn på et døgn, der kun falder en gang hvert 500. år.

Hørby, der ligger mellem Randers og Aars, fik 57 millimeter regn på bare tre timer. Vejdirektoratet fik opkald om akvaplaning, mens aarhusianere oplevede, at kloakdæksler på vejen hoppede op på grund af det store pres.

Hele landet fik massiv regn, og den samlede mængde nedbør nåede op på 22,3 millimeter på landsplan. I alt blev det til 961 millioner ton vand.

Det betyder, at der faldt rundt regnet 22 liter, hvad der svarer til mere end to store gulvspande med vand på hver eneste kvadratmeter i hele landet.

