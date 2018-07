500 kvadratmeter natur gik op i røg

SÆBY: Vakse borgere slog søndag klokken 12.50 alarm efter at have opdaget, at et stykke natur brændte ved Strandhusevej mellem Sæby og Frederikshavn.

- Godt 500 kvadratmeter nåede at brænde, og vi har ingen anelse om, hvordan branden er opstået. Vi har været rundt i området og kigge efter - en person kan have været uagtsom eller det kan være startet på grund af noget glas, siger indsatsleder Dorthe Krogh fra Nordjyllands Beredskab i Frederikshavn.

Slukningsarbejdet tog en og en halv time, og det var Station Sæby, som forestod arbejdet, suppleret af en tankvogn fra Station Frederikshavn.