5000 unge per årgang får ikke job eller uddannelse

DANMARK: Selv om arbejdsløsheden falder, er der forholdsvist mange unge, der aldrig kommer med på væksttoget.

Det viser en ny rapport fra Rockwool Fonden. Udviklingen er bekymrende, mener forskningschef Jan Rose Skaksen.

- Antallet af udsatte unge har bidt sig fast på et højt niveau. Det er faktisk steget en smule siden årtusindskiftet, siger han.

Cirka 5000 unge per ungdomsårgang mellem 25 og 29 år er ikke i uddannelse eller i job to år i træk.

Dermed falder de ind under betegnelsen udsatte unge.

Antallet af udsatte unge viste en faldende tendens frem til finanskrisen, men er nu tilbage ved niveauet fra årtusindskiftet - mellem syv og otte procent.

- Det er et problem, at der er unge, der går rundt uden at komme i job eller uddannelse, og som formentlig heller ikke har det specielt godt, siger Jan Rose Skaksen.

De udsatte unge har også en betydning for samfundsøkonomien.

- Ifølge vores opgørelse koster det samfundet mellem 12 og 15 milliarder kroner om året i mistede skatteindtægter og udgifter til overførselsindkomst.

Der er ifølge forskningschefen en række faktorer, der er afgørende for, at unge ikke kommer videre med deres liv.

- Social arv spiller en rolle. Forældrenes baggrund, psykisk sygdom i familien og eventuel anbringelse uden for familien betyder noget, siger Jan Rose Skaksen.

Der er også et klart geografisk mønster, når forskerne kigger på, hvor i landet der er flest udsatte unge.

Koncentrationen er særlig stor i nogle af de områder, der også betegnes som udkantsdanmark, nemlig Nordjylland, Vestsjælland og Lolland-Falster.

Og udsigten tegner dyster for de unge, der ikke kommer i uddannelse eller job, lyder det fra forskningschefen.

- Arbejdsmarkedet har ændret sig. Der er færre ufaglærte job, og de job, der er, er der hårdere konkurrence om, blandt andet med østeuropæisk arbejdskraft, siger Jan Rose Skaksen, der ikke har konkrete bud på løsninger.

- Vi beskæftiger os ikke med konkrete løsningsforslag, men der er ingen tvivl om, at der er et behov for at gøre noget, fordi den her gruppe er stærkt udfordret og ser ud til at blive mere udfordret, som tiden går.

