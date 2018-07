543 i fotofælden under festival

TISVILDELEJE: Hele 543 gange blev bilister taget for at køre hurtigere end det tilladte i dagene fra torsdag til søndag i sidste uge, hvor der var Musik i Lejet i Tisvildeleje.

Af de 543 fik 33 personer bøde og klip i kørekortet, mens seks personer har fået en betinget frakendelse.

Og det er voldsomme tal, mener politiassistent og indsatsleder under Musik i Lejet, Jørgen Hjelm Hansen, fra Nordsjællands Politi.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er alt for mange. En procent af dem, der er blevet målt, har fået en betinget frakendelse. Det lyder måske ikke af meget, men det springer i øjnene på mig. Det betyder, at de helt bevidst har kørt virkelig stærkt, så det er ikke bare et øjebliks uopmærksomhed, siger Jørgen Hjelm Hansen.

Den højeste hastighed, der blev målt i 50 kilometer-zonerne, var 89 kilometer i timen, mens den højeste hastighed på strækninger med en fartbegrænsning på 80 var 128 kilometer i timen.