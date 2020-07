55-årig tiltalt for menneskehandel og udnyttelse af to mænd

THYBORØN:Anklagemyndigheden og politiet mener, at en 55-årig mand har gjort sig skyldig i menneskehandel i forbindelse med to udenlandske mænds arbejde på et fartøj.

Den 55-årige blev pågrebet ved en "rutinemæssig grænsekontrol i Thyborøn Havn", oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse om tiltalen.

De to udenlandske mænd var ifølge politiet blevet rekrutteret til arbejde og beboelse på fartøjet. Både fartøjets ejer og hans virksomhed er derfor blevet tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 262 stk. 1 om menneskehandel.

Dermed mener anklagemyndigheden, at den 55-årige har "rekrutteret, huset og modtaget med henblik på udnyttelse" ved "tvangsarbejde eller slaverilignende forhold."

Udnyttelsen skal have stået på fra februar 2017 til 26. maj i år.

Samtidig er den 55-årige tiltalt for at have overtrådt udlændingeloven, de de to udenlandske mænd har arbejdet uden en gyldig arbejdstilladelse.

Nu skal sagen for en dommer, der skal tage stilling til sagen i august.

/ritzau/