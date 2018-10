59-årig kørte spritkørsel i høj fart: Dømt for uagtsomt manddrab

THYHOLM: Med en tidligere dom for spirituskørsel blev det til en længere ubetinget fængselsstraf på to år til en 59-årig mand fra Thy for uagtsomt manddrab efter et færdselsuheld 1. september på hovedvej 11 på Thyholm.

Den 59-årige kunne i retssagen i Holstebro ikke huske meget fra selve ulykken, men erkendte, at han havde drukket en del inden ulykken, men ikke hvorfor han var kørt over i den modsatte vejbane, hvor en 57-årig kvindelig bilist fra Tistrup ved Varde omkom.

Ifølge Dagbladet Holstebro-Struer mente den 59-årige ikke, at han havde drukket nok til en promille på godt 2, men trods hans daværende brug af medicin, kan det ifølge retsmedicinerne ikke betyde en øget promille.

Et vidne kunne i retten fortælle, at den 59-åriges bil pludselig var drejet over i modsatte vognbane og der ramte kvindens bil frontalt med stor kraft.

Ifølge politiet kørte den 59-årige med en hastighed over 127 km/t.

Den 59-årige kom selv alvorligt til skade og har gennemgået flere operationer og sad i kørestol under retssagen.

Ud over de to års fængsel blev dem 59-årige også fradømt sit kørekort i fem år og med en straf for spirituskørsel fra februar 2017 mente selv, at han måske ikke havde et alkoholmisbrug, men at han havde brug for hjælp.

Sagen sluttede i byretten da den 59-årige modtog dommen og accepterede også, at han skal forsætte i varetægtsfængsel.