6 mio. over fire år til kunst i Doverodde

DOVERODDE: Fra 2018 og frem til og med 2021 vil der årlige komme 1,5 millioner kroner fra staten til drift af den filial, som Startens Museum for Kunst vil etablere i magasinbygningen på Doverodde Købmandsgård. Går alt efter de nuværende tidsplaner, kan filialen åbne til sommeren 2019.

Folketingsmedlem Torsten Schack Pedersen (V) oplyser, at de i alt seks millioner kroner er med i forslaget til finanslov for 2018.

- Vi har arbejdet med projektet siden marts 2016, hvor vi havde møde om sagen med daværende kulturminister Bertel Haarder. Det har været et langt forløb, hvor mange gode kræfter har arbejdet med. Lige nu er det væsentligt, hvordan projektet kan understøttes bedst muligt, og her er et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kroner via finansloven et vigtigt bidrag, siger Torsten Schack Pedersen.

Filialen i magasinbygningen på Doverodde Købmandsgård et det første sted, hvor Statens Museum for Kunst etablerer sig udenfor København.

Inden den gamle magasinbygning på Doverodde Købmandsgård kan åbne som filial af Statens Museum for Kunst, skal den indrettes til det nye formål. Pengene til det skal blandt andet søges hjem fra fonde, og når ansøgningerne skrives, vil det have betydning, når der er afsat penge til drift af filialen på finansloven