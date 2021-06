60-årig er fundet død efter aktion på Middelfart Rådhus

ODENSE:En dramatisk dag i Middelfart, hvor området omkring rådhuset blev evakueret, og Forsvarets bomberyddere tilkaldt, er slut, efter at en 60-årig mand, der udløste den store aktion, er fundet død i rådhuset.

Politiet fik fredag morgen klokken 04.43 en anmeldelse om, at manden var brudt ind i rådhuset. Da betjentene nåede frem, kunne de se, at der kom røg ud fra bygningen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Manden havde tilsyneladende antændt noget fyrværkeri inde på rådhuset.

- I en sådan situation tager vi ingen chancer. Her går borgernes sikkerhed og tryghed fremfor alt, udtaler politidirektør Arne Gram i pressemeddelelsen.

- Derfor valgte vi også kort efter at oprette en sikkerhedszone på 100 meter til rådhuset og efterfølgende at evakuere beboerne fra området. I den forbindelse har vi haft et godt og tæt samarbejde med Middelfart Kommune, som jeg gerne vil benytte lejligheden til at takke for.

Bombehunde og Forsvarets sprængstofeksperter blev tilkaldt for at finkæmme rådhuset.

En rullemarie, der er en robot, der bruges til at uskadeliggøre blandt andet bomber og ammunition, spillede en central rolle i undersøgelserne. Optagelser fra stedet viser, at robotten smadrer en dør ind til rådhuset.

Klokken 14.30 oplyste Fyns Politi på Twitter, at de evakuerede beboere igen kunne vende hjem til deres boliger. Samtidig blev afspærringen af gaderne i nærområdet ophævet.

Selve rådhuset og forpladsen ved rådhuset var dog stadig afspærret, mens politiet arbejdede inde bag murene.

Inde i bygningen blev den 60-årige mand fundet død. Der er tale om en mand fra Nordvestfyn, og hans pårørende er underrettet.

Politiet kan ikke sige noget om dødsårsagen, men understreger, at ingen andre har været involveret i hændelsen. Mandens motiv til at trænge ind på rådhuset kan politiet fredag eftermiddag heller ikke sige noget om.

