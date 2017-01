AALBORG: En 60-årig mand fra Hobro er idømt 50 dages betinget fængsel for trusler mod en moské. Truslerne blev fremsat på mandens Facebook-profil i august 2015.

Manden var derudover tiltalt for at overtræde den såkaldte racismeparagraf, idet han efterfølgende medvirkede i et interview på en landsdækkende radiokanal, hvor han ifølge anklageskriftet kom med truende ytringer mod muslimer.

I retten i Aalborg kom det dog frem, at den 60-årige ikke vidste, at der var tale om et radiointerview, da han medvirkede. Derfor mente retten ikke, manden havde til hensigt at udbrede sine ytringer til en bredere kreds, hvilket er en betingelse for at blive dømt efter racismeparagraffen.

Sagen skal nu vurderes af Rigsadvokaten, som skal tage stilling til, om anklagemyndigheden vil anke dommen.

Den 60-årige modtog dommen.