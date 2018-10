Carsoe solgt til investeringsselskab

AALBORG: Carsoe har fredag morgen underskrevet de sidste papirer, der sikrer Solix Group 60 procent af den nordjyske producent af udstyr til fødevareindustrien.

Parterne ønsker ikke at oplyse den præcise handelssum, skriver Carsoe i en pressemeddelelse.

Aftalen skal blandt andet sikre Carsoe et solidt kapitalgrundlag på vejen hen mod en milliard i omsætning, og sideløbende med, at Solix indtræder i Carsoes ejerskab, overtager Carsoe 100 procent af aktierne i alle datterselskaber, herunder det norske selskab Holmek Palletering, som Carsoe i forvejen ejer 43 procent af.

Holmek har specialiseret sig i udviklingen af skræddersyede palleteringssystemer, robotter og automations-løsninger til en lang række brancher og har de seneste år været en vigtig leverandør til og samarbejdspartner for Carsoe.

Carsoe har siden 2015 løftet nettoomsætningen fra godt 180 mio. kroner til 354 mio. kroner i det senest aflagte årsregnskab. I indeværende år runder omsætningen en halv mia. kroner, og en række nye ordrer har på rekordtid sikret Carsoe en position som den førende aktør inden for fiskefabrikker ombord på trawlere. Derfor giver det ifølge administrerende direktør (CEO) i Carsoe Mikkel Jacobsen god mening at få et kapitalstærkt investeringsselskab med ombord.

- Med de meget store ordrer, vi netop har vundet, er vi blevet toneangivende på verdensplan, og det har selvsagt skabt et enormt arbejdspres på hele organisationen. Derfor er det meget positivt, at vi nu får en masse nye øjne på virksomheden, for til daglig, når væksten buldrer afsted, bliver man hurtigt lidt fartblind. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Solix Group, og jeg tror på, det er et optimalt match på et tidspunkt, hvor vi ikke har tid til andet end at træffe de rigtige beslutninger hver evig eneste dag, siger Mikkel Jacobsen, CEO i Carsoe A/S.

Ledelsen i Carsoe fortsætter som hidtil, og Mikkel Jacobsen understreger, at virksomheden med Solix Group i ryggen nu er rykket et afgørende skridt nærmere yderligere opkøb og dermed en fortsat styrkelse af Carsoes position på verdensmarkedet.

Carsoe havde ved indgangen til 2018-/2019-regnskabet en ordrebeholdning på mere end 1 milliard kroner, omsætningen er i forhold til det seneste regnskab vokset med 50 procent, og bundlinjen følger fortsat med. Carsoe har i dag 300 medarbejdere fordelt på lokationer i fire lande.

Solix Group er også kendt som ejere af Cembrit og Skiold.