NORDJYSKE Plus

En ny analyse fra Fonden for Entreprenørskab, der står bag konkurrencen, viser, at antallet af unge, som bliver undervist i entreprenørskab, er det største nogensinde.

Deltagerne kommer primært fra HHX, HTX og EUX. I efteråret er de blevet undervist i entreprenørskab og har i den forbindelse dannet i alt 141 grupper - eller virksomheder - for at få praktisk erfaring. Ved konkurrencen lørdag vil grupperne præsentere deres idéer, som bedømmes af 34 dommere fra erhvervslivet. Der bliver i alt 20 stande, hvor også publikum kan se nærmere deltagernes produkter og idéer.

AALBORG: Lørdag bliver Aalborg Storcenter indtaget af 600 elever fra forskellige ungdomsuddannelser rundt omkring i Nordjylland. Ikke fordi de skal handle, men fordi de skal konkurrere om, hvem der har den bedste idé til et nyt produkt eller en ny forretning.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies