6000 vil løbe gennem Limfjordstunnellen

AALBORG: Med 6000 løbere er der ny deltagerrekord ved Aalborg Halvmarathon, som afvikles søndag formiddag.

Løbet, som i år også omfatter en 10 kilometer rute, går gennem Limfjordstunnelen.

- På baggrund af sidste års succes gennem tunnelen, fik vi i samarbejde med Vejdirektoratet planlagt forløbet således, at endnu flere løbere her i 2017 får mulighed for en speciel løbeoplevelse, fortæller Palle Fogh, som er formand i DGI Nordjylland.

- Med tilføjelsen af en 10 kilometer-rute, giver vi nu mulighed for, at man som relativt ny løber kan skabe sig et mål som er værd at træne efter - en oplevelse, der gerne skulle få endnu flere nordjyder til at blive fysisk aktive. Og selvfølgelig gerne fortsætte deres løb i en af de mange løbeklubber i Aalborg og omegn, så de også kommer ind i et fællesskab, der fastholder i aktiviteten, siger Palle Fogh.

Påvirker trafikken

De mere end 6000 løbere i Aalborg får indflydelse på trafikken søndag formiddag. Meldingen fra Vejdirektoratet lyder:

I forbindelse med løbet vil Limfjordstunnelens vestlige rør blive spærret og trafikken i begge retninger afvikles i det østlige rør. I den forbindelse vil hastighedsbegrænsningen blive sat ned fra 90 km/t til 50 km/t.

Herudover spærres frakørsel 23 "Kridtsvinget" og trafik mod syd med ærinde i Aalborg henvises i stedet til frakørsel 24 "Øster Uttrup Vej", hvor den ledes ad Øster Uttrup Vej og Øster Sundby Vej frem til Østre Allé.

Tilkørslen fra Kridtsvinget mod nord vil fortsat kunne benyttes.

Spærringen påbegyndes kl. 8 og alle spor og frakørsler forventes at være åbne igen kl. 11.

Aalborg byI forbindelse med løbet vil Limfjordsbroen blive berørt, da den inderste kørebane i sydgående spor bruges til løbet i tidrummet kl. 9.00- 11.30. Ligeledes bliver broen ikke åbnet for lystsejlere i dette tidsrum.

Nyhavnsgade og Kjellerupsgades nordlige del vil være afspærret fra kl. 5 om morgenen, og der etableres omkørsel til Aalborg City.

Nyhavnsgade fra Skibsbyggerivej og ud mod Østre Allé bliver åbnet umiddelbart efter sidste løber passerer kl. 11.

Thistedvej/Vestergade/Vesterbrogade i Nørresundby er spærret for gennemgående trafik - der etableres omkørsel.

Det oplyser Aalborg Kommune.

Hele løbet er afviklet på 3½ time. Altså i tidsrummet fra kl. 09.00 -12.30 hvorefter trafikken afvikles normalt, dog på nær i start- og målområdet ved Nyhavnsgade og Kjellerupsgades nordlige del.

Underholdning

For at skabe en løbefest - ikke bare for de mange tilmeldte, men også for alle tilskuerne, kan man på ruten opleve underholdning. Det betyder blandt andet at flere af de karnevalsgrupper, som skal deltage i Aalborg Karneval ugen efter, kommer ned på havnefronten og skaber stemning.

I Karolinelund kan man følge løbet på storskærm. Der er publikum-zoner med live musik, og man kan også heppe på løberne på bakkespurten op ad Søndre Skovvej.