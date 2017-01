AALBORG: Politiet efterlyser vidner til et overfald, der skete natten til lørdag på Vejgaard Torv. Her blev en 61-årig mand slået ned formentlig med en flaske, hvorefter gerningsmanden forsøgte at tvinge den 61-årige til at hæve penge med sit hævekort i en pengeautomat.

Hvorvidt det rent faktisk lykkedes for gerningsmanden at få noget udbytte ud af røveriet, ved politiet endnu ikke, fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Den 61-årige blev opdaget klokken 02.43 af en bilist, der fik øje på den 61-årige, der lå ned efter overfaldet. Hvornår overfaldet er sket, ved politiet heller ikke helt præcist, men det er sket forholdsvis tæt på det tidspunkt, hvor manden blev opdaget, altså omkring klokken 02.30

- Han var meget beruset, så afhøringen af ham har været lidt dårlig, og det eneste signalement, vi har af gerningsmanden, er at det var en mand iført en hvid jakke/trøje. Det er det eneste, vi har fået ud af ham, siger Bruno Brix.

Politiet har endnu ikke haft mulighed for at se overvågningsvideoen fra hæveautomaten.

Den 61-årige brækkede næsen enten ved slag eller i et fald, og han havde også fået nogle andre, mindre, skader i ansigtet.