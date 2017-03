NØRAGER: De to haller under Sortebakkehallerne i Nørager var søndag præget af hektisk aktivitet, da DGI og foreningen Sortebakken Gymnastik var værter for et stort gymnastikstævne specielt for børn fra hele Himmerland.

- Aldersgruppen er mellem seks og 11 år, og i alt er der tilmeldt 610 deltagere inklusiv instruktører i år, lidt flere end i fjor. DGI stå for tilmeldingerne, mens vi står for selve den praktiske tilrettelæggelse og afvikling her i de to haller, fortalte Helle Andersen som medlem af stævneudvalget hos Sortebakken Gymnastik.

På skift optræder de mange deltagende gymnastikhold for hinanden samt det stort fremmødte publikum, primært søskende, forældre og bedsteforældre samt jævnaldrende venner.