63-årig tiltalt for dødsvold i Blenstrup: Greb samlever om halsen

AALBORG:En nu 63-årig mand udsatte i juni sidste år sin samlever for så grov vold, at hun afgik ved døden.

Sådan lyder anklagen mod manden, der er blevet tiltalt for vold med døden til følge. Det fremgår af anklageskriftet.

Den 56-årige kvindelige samlever blev fundet død på en adresse på Vandværksvej i Blenstrup ved Skørping 2. juni sidste år lidt efter klokken 7. Kort efter blev manden anholdt.

Ifølge anklageskriftet mod manden tildelte han forinden samleveren slag og spark eller tramp i hovedet og på kroppen, ligesom han greb han hende om halsen.

Det gjorde, at kvinden pådrog sig flere kvæstelser i hovedet og blødning under den hårde hjernehinde. Hun fik også brud på næsen, tungebenet og flere ribben.

Den tiltalte mand blev fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet, dagen efter at kvinden blev fundet død. Da blev manden sigtet for drab. Det er uvist, hvorfor tiltalen er rejst for vold med døden til følge i stedet for drab.

Dørene blev lukket

Ekstra Bladet var til stede ved grundlovsforhøret og kunne berette, at manden var opløst af gråd, da han iført en sort joggingdragt blev ført ind i retssalen.

Han hulkede flere gange højlydt, rystede på hovedet og tog hænderne op til øjnene. Manden talte engelsk, hvorfor en tolk var tilkaldt.

Da han blev oplyst om, at han havde ret til ikke at udtale sig, tog han ordet.

- Jeg vil besvare alle spørgsmål, det har jeg ikke noget problem med, sagde han ifølge Ekstra Bladet.

Kort efter blev dørene lukket, så pressen fik ikke mulighed for at høre mandens forklaring. Det er uvist, hvordan manden forholder sig til anklagen.

Den tiltalte mand risikerer også at blive krævet udvist. Således har anklagemyndigheden taget forbehold for at komme med et krav om udvisning.

Sagen begynder i august i Retten i Aalborg, hvor den er rejst som en nævningesag. Den tiltalte har dog mulighed for at fravælge nævninger og i stedet få sagen behandlet som en domsmandssag, hvis han ønsker det.

/ritzau/