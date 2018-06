AALBORG: En 64-årig mand fremstilles over middag onsdag i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg sigtet for voldtægt.

Manden er sigtet for at have tilsneget sig samleje med en 17-årig pige på en adresse i Nørresundby.

Den 64-årige har ifølge sigtelsen udnyttet, at pigen var i en hjælpeløs tilstand.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Linnea B. Vilsbøll.

Anklageren oplyser, at manden overfor politiet har nægtet sig skyldig i sigtelsen.