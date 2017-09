64-årig tog til Danmark for at smadre ruder

HJØRRING: En 64-årig mand er fredag ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i 14 dage. Manden er sigtet for trusler om vold mod en advokat i Hjørring og for hærværk mod advokatfirmaet Amtsmandstoften i Hjørring.

Den 64-årige mand, der de seneste tre et halvt år har boet i Thailand, rejste for en uge siden til Danmark. I følge mandens egen forklaring under grundlovsforhøret, var det for at smadre ruder hos advokatfirmaet Amtmandstoften i Hjørring.

Tidligere dømt for det samme

Den 64-årige er frustreret over én af Amtsmandstoftens advokater, som har været involveret i en flere år gammel sag om bodeling, hvor også den 64-åriges ekskone også var involveret.

En sag der i april 2016 fik den 64-årige til at begå hærværk mod blandt andet Amtmandstoften i Hjørring og sende trusselmails. Dengang tildelte retten i Aalborg manden en straksdom på tre måneders betinget fængsel.

Grove trusler mod advokat

Men allerede en måned efter dommen sendte den 64-årige igen trusselmails fra Thailand til advokaten og 17 andre ansatte på Amtsmandstoften. Den 64-årige truede blandt andet med at komme tilbage til Danmark for at straffe advokaten ved at klippe en finger af og stikke et øje ud på ham.

Torsdag eftermiddag troppede den 64-årige så igen op på advokatkontoret i Hjørring, og med seks fyldte ølflasker smadrede han helt bevist to ruder. Flere advokater løb ud, og tilbageholdte den 64-årige, indtil politiet kom, og anholdt ham.

Frustreret og magtesløs

Fredag tilstod den 64-årige i retten, at stå bag både rudeknusningen og de truende e-mails, men han forklarede, at det skyldtes magtesløshed i lyset af seks års frustration over advokaten fra Hjørring, som han ønskede "skulle komme ud af busken" og svare den 64-årige.

Retten i Hjørring mente, at der var grund til at tro, at der var risiko for at den 64-årige ville gentage ulovlighederne, og derfor blev den 64-årige varetægtsfængslet. Forsvarer Nicolaj Horn bad desuden anklager Mathias Andersen om at sørge for, at Kriminalforsorgen inden det næste retsmøde får lavet en personundersøgelse af den 64-årige.