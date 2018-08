65-årig mand havde maskinpistol og 10 håndvåben i sit hjem

VENDSYSSEL: Nordjyllands Politi gjorde onsdag et noget usædvanligt fund, da de ransagede en 65-årig mands bopæl i Brønderslev.

Her fandt de en maskinpistol og 10 håndvåben med tilhørende ammunition.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Det var på baggrund af et tip, at politiet ransagede mandens bopæl, oplyser anklageren.

Manden bliver torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor politiet vil begære ham varetægtsfængslet.

Han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 192a, der omhandler våbenbesiddelse under særlig skærpende omstændigheder. Paragraffen blev strammet sidste år, og giver mindst to års ubetinget fængsel, hvis man bliver dømt.

Den 65-årig er ikke kendt af politiet i forvejen, og sagen har ikke banderelationer, oplyser politiet.