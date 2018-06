65 kommuner har nu forbud mod bål: Sankthansbål forbydes

Selv om der faldt lidt regn flere steder i landet torsdag, så var det ikke nok til at mindske tørken og den deraf følgende fare ved at tænde bål.

Et afbrændingsforbud har fredag bredt sig til 65 ud af 98 landets kommuner, oplyser Danske Beredskaber.

Og det vil formentlig betyde, at det mange steder bliver uden åben ild, når midsommeren skal synges ind til sankthans 23. juni.

Allerede nu varsler mindst 13 kommuner, at der sandsynligvis ikke bliver tilladt sankthansbål i år.

I Østjyllands Brandvæsen, der dækker fire kommuner, er der allerede indført forbud.

- Der indføres forbud mod afbrænding i det fri og afbrænding af bål, herunder også sankthansbål, i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner, oplyser brandvæsnet.

På Bornholm er der forbud foreløbig frem til 25. juni.

I Hovedstadens Beredskab indføres afbrændingsforbud fra fredag. Det vil formentlig også strække sig over 23. juni, oplyser beredskabet.

- Da der ikke er udsigt til større mængder regn i de kommende dage, må det forventes, at afbrændingsforbuddet kommer til at vare hen over sankthans, og at det derfor heller ikke vil være tilladt at tænde bål denne aften.

- Forbuddet gælder også for bål, der er placeret i søer, havne med videre samt brug af fyrværkeri og pyrotekniske artikler, skriver Hovedstadens Beredskab på sin hjemmeside.

Hovedstadens Beredskab omfatter Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, København, Dragør og Frederiksberg.

/ritzau/