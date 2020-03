66-årige Bjarne bor til leje: Jeg vil have friheden til at gøre, som det passer mig

Efteråret 1961. Det er regner, og jorden er våd og smattet og har tydelige aftryk af dybe hjulspor i mudderet. Bjarne Walentin er fem år gammel og følger sin far og farfar med øjnene.

De er ved at læsse et spisebord, fem stole og en lille sofa ind over altanen til dét, der nu skal være Bjarnes, hans forældres og to yngre brødres nye hjem: En helt ny lejlighed i en boligblok på Rimmens Allé i Frederikshavn, som netop er blevet bygget færdig i røde sten. Det hele er så nyt, at området stadig bærer præg af byggeplads.

Bjarnes farfar og far holder en lille pause under strabadserne, og så falder de ord, som Bjarne husker så tydeligt: “Hvordan i alverden vil du bære dig ad med at betale så stor en husleje”, siger Bjarnes farfar til Bjarnes far.

Kummerlige forhold