BRØNDERSLEV: I denne uge er 66 piger og drenge i alderen syv til 13 år fra samlet til fem dage med fodbold på DBU’s fodboldskole hos Brønderslev Idrætsforening (BI).

Det er 26. gang, at BI er med i den landsdækkende fodboldsommerskole, hvor det både handler om glæden ved at spille fodbold, at lære noget og at have det godt socialt.