67-årig nordjyde bestilte sexshows med mindreårige piger

AALBORG: Efter flere retsdage afgjorde Retten i Aalborg tirsdag, at en 67-årig mand skal tre og et halvt år i fængsel for at have bestilt og betalt for live sexshows med mindreårige piger i Filippinerne via webkamera.

Foruden fængsel fik den 67-årige forbud mod i fem år via internettet at kontakte børn, han ikke kender.

- Han er dømt i overensstemmelse med anklageskriftet, fortæller anklager Mette Vestergaard fra Nordjyllands Politi.

Sagen stammer helt tilbage fra 2013, hvor den nu 67-årige mand fire gange bestilte og instruerede en voksen kontakt i Filippinerne til, at vedkommendes 12-årige datter optrådte i live sexshows, mens den 67-årige skrev til hende via chat.

Hver gang havde manden kontakt til en eller to voksne personer, der skulle stå for de ulovlige shows.

Derudover forsøgte den 67-årige i seks tilfælde at købe sig til sexshows med adskillige andre mindreårige piger - nogle helt ned til ni år. De blev dog ikke gennemført, enten fordi pigerne sagde fra, eller fordi manden ikke var i stand til at betale.

Den 67-årige opholdt sig i alle tilfælde på sin bopæl i Aalborgområdet.

Overgrebene blev opdaget, da en anonym kilde kontaktede en forbindelsesofficer, der er betjent i Bangkok. Herfra blev dansk politi kontaktet, og de beslaglagde i februar 2017 den 67-åriges computer med børnepornografisk materiale.

Han nægtede sig under retssagen skyldig med henvisning til ikke at kunne huske noget.

Den 67-årige har ikke været fængslet op til dommen. Han blev varetægtsfængslet efter dommen, som han ankede på stedet.